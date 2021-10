Calamai: “Ci stiamo suicidando con Vlahovic, gli insulti sono una follia. Cose del genere succedono solo a Firenze”

La firma de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha parlato della sconfitta della Fiorentina a Venezia a Radio Bruno Toscana.

Queste le sue parole: “C’era una magia attorno alla Fiorentina che oggi è sparita. Non può non giocare Torreira, mi chiedo perché Italiano abbia scelto Amrabat come regista: ci avevano già battuto la testa Iachini e Prandelli. Callejon? Quello di ieri non è un giocatore presentabile. Ci stiamo suicidando con Vlahovic: gli insulti di ieri sono una follia, stiamo facendo un autogol clamoroso. Queste cose succedono solo a Firenze, Belotti è in scadenza di contratto eppure non è contestato. Non dimentichiamo che è stato l’unico a sfiorare il gol nel pareggio. Lo sfogo di Commisso è stato quello di un uomo tradito: lui ci mette soldi, impegno e volontà, ma deve partire un’opera di protezione. L’alternativa non c’è, mi aspetto che la dirigenza si assuma la responsabilità per l’acquisto di Kokorin“.