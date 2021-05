Calamai: “Commisso dovrebbe chiamare Sarri che lo ascolterebbe volentieri. Fiorentina in difficoltà con Vlahovic”

A Radio Bruno ha parlato il giornalista fiorentino Luca Calamai, intervenendo su varie questioni calde in casa viola come quella del prossimo allenatore. Queste alcune delle sue parole: “Bisogna tifare Cagliari contro il Benevento. Se vincessero quest’ultimi le preoccupazioni per la Fiorentina sarebbero ancora di più. Per avere certe ambizioni a una società servono: un presidente con i soldi, un tifo passionale, una società forte e un allenatore condottiero. Alla Fiorentina mancano gli ultimi due elementi”.

E sull’allenatore: “Dopo la notizia di Mourinho alla Roma ho rivolto il mio invito alla società a pensare a Sarri che, a quanto mi risulta, sarebbe disponibile ad ascoltare volentieri la proposta della società. Dovrebbe essere Commisso a chiamarlo. Degli altri nomi mi convince solo Gattuso“.

E su Vlahovic: “La Fiorentina è in difficoltà. Credo che l’unica opzione sia il rinnovo di almeno un anno con una clausola che favorisca la cessione in caso la squadra continui con risultati così bassi”.