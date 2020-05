Calamai: “Commisso non vuole andarsene e non è un politico, per lo stadio andrà dritto al bersaglio”

Il giornalista de La Gazzetta Dello Sport Luca Calamai commenta su Twitter le voci che ieri volevano il presidente Rocco Commisso intenzionato a lasciare la Fiorentina dopo le vicissitudini burocratiche per la costruzione del nuovo stadio: “Commisso non è un politico quindi sulla questione stadi andrà dritto al bersaglio. Non vuole andarsene dal calcio italiano ma provare veramente a cambiarlo. E non è in nessun modo condizionabile o peggio ancora ricattabile perché il suo mondo lavorativo e’ negli USA”.