Calamai: “Cutrone è meglio di Belotti. Non scambierei l’attaccante del Torino nemmeno con Vlahovic”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Luca Calamai ha parlato a Radio Bruno del centravanti del Torino Belotti da giorni nelle orbite viola: “A me personalmente Andrea Belotti non piace. Anzi, non lo scambierei nemmeno con Vlahovic. Per me è meglio Cutrone dell’attaccante del Torino. La Fiorentina ha bisogno di un centravanti da 20 gol e l’attaccante granata, nonostante sia un buon giocatore, non è un calciatore con queste caratteristiche”.