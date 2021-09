Calamai: “E’ iniziato scontro Fiorentina-Vlahovic. A Firenze non c’è possibilità di godersi i momenti felici. Un bel regalo a Spalletti”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha commentato la vicenda contrattuale vissuta dal centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic, tramite il proprio profilo Twitter.

“È iniziato lo scontro Fiorentina-Vlahovic – ha scritto Calamai – Peccato che a Firenze non ci sia la possibilità di godersi i momenti felici. Che bel regalo a Spalletti“.

Una diatriba che, a detta dello stesso Calamai, dunque farebbe il gioco del Napoli, avversario dei viola domenica prossima in campionato. Un test che sarà importante per capire che tipo di ambizioni può avere in questa stagione la formazione gigliata.