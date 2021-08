Calamai: “Errore clamoroso non rinnovare contratto di Vlahovic al momento giusto. Berardi perfetto per Firenze, ed insieme a lui…”

La firma de La Gazzetta dello Sport Luca Calamai a Radio Bruno fa il quadro sulla situazione di Dusan Vlahovic, calciatore più sotto i riflettori in casa viola: “Su Vlahovic nessuno può avere le idee più chiare del presidente Commisso. Ho sempre pensato che Vlahovic sarebbe rimasto, anche di fronte agli assalti di Atletico Madrid e Tottenham. In caso di cessione ballano tanti soldi per giocatore e procuratore, e nessuna delle due squadre sul calciatore fanno questo tipo di operazione.

Mi è stato detto di tenere d’occhio Psg, Manchester City e United. Il City ha tutti i soldi che servono per agente, calciatore e per la Fiorentina. Non è operazione a 24/48 h, perchè credo che gli inglesi cercheranno ancora l’assalto a Kane. Se però il City vuole davvero Vlahovic, si fa veramente dura. Credo sia doveroso ribadire che è stato un errore non rinnovare il contratto del calciatore prima che Prandelli lo promuovesse titolare. Errore aziendale clamoroso, spaventoso. Il serbo avrebbe firmato sorridendo, pensiamo che si parlava di mandarlo in prestito a quel tempo.

Oggi siamo lunghi coi tempi, non penso ci sia un calciatore che oggi possa sostituire Vlahovic. L’unica strada percorribile oggi è prendere due calciatori. L’obiettivo in primis è Berardi, ed arriverebbe anche un altro calciatore .Kean e Scamacca costano la metà di Vlahovic oggi. Berardi verrebbe a Firenze, non ha chiuso le porte. Quale altro calciatore di quel livello verrebbe a giocare in viola? I soldi di Vlahovic devono servire per fare le operazioni che nel tempo hanno permesso di fare stagioni ottime. Tridente Berardi-Scamacca-Gonzalez avrebbe un senso, fermo restando che il serbo è insostituibile e spero resti.