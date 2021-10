Calamai: “Fare fuori Vlahovic oggi per me significa buttare via una grande opportunità per la Fiorentina. Sarebbe un errore farsi accecare dall’orgoglio”

Luca Calamai, giornalista de La Gazzetta dello Sport vicino alle vicende legate alla Fiorentina, ospite a Radio Bruno, ha parlato così a proposito dello spinoso caso creatosi attorno a Vlahovic: “Non esiste paragone in questo momento tra Vlahovic e Kokorin. La Fiorentina è quinta in classifica e deve vincere, e davanti c’è tutto il campionato ancora da disputare. L’anno scorso Donnarumma, con il contratto in scadenza, ha giocato fino alla fine portando il Milan in Champions League. Se lo avessero messo in panchina non so se ci sarebbero arrivati. Farsi accecare dall’orgoglio sarebbe un errore”.

Calamai ha poi aggiunto: “Ora bisogna andare dal procuratore di Vlahovic e fargli mettere nero su bianco quali sono le sue intenzioni a gennaio. In base alla risposta decido cosa fare, se prendere un altro attaccante oppure no. Per sostituire il serbo, non esiste un altro Vlahovic. Bisogna prendere due giocatori. Bisogna acquisire gol totali per tutta la squadra. Prenderei Berardi e un altro attaccante che insieme a Gonzalez formerebbero un buonissimo attacco. Italiano ha ruotato tutti in campo, tranne l’attaccante serbo e pochi altri, mentre Kokorin l’ha impiegato pochissimo. Ci sarà un motivo. Fare fuori oggi Vlahovic per me significa buttare via una grande opportunità”.

Infine il giornalista ha aggiunto: “Oggi ciò che conta è la Fiorentina. Se dovessi dedicare un coro a qualcuno, oggi, da tifoso, lo dedicherei ad Italiano. La Fiorentina dovrà fare le barricate per lui”.