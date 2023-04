Calamai: “Fiorentina la favorita per la Conference League. Jovic micidiale nella prima parte, Cabral decisivo nelle sfide recenti. Impossibile che Italiano schieri le due punte ma…”

Nel suo editoriale per Il Brivido Sportivo, Luca Calamai si sofferma sulla coppia di attaccanti della Fiorentina ma non solo.

Ecco le parole del giornalista su Cabral e Jovic: “La Fiorentina è la favorita della Conference League ed ha anche i due bomber al comando della classifica cannonieri. Tanto viola in questa Coppa che fa sognare Firenze. La sfida di ritorno contro il Lech Poznan regala anche una divertente sfida in famiglia tra Cabral e Jovic. I due attaccanti sono a quota 6 reti in Conference League. Jovic era stato micidiale nella prima parte del torneo, Cabral ha lasciato il segno nelle ultime sfide”.

“La gara di ritorno col Lech, oltre a dover garantire l’accesso alla semifinale che abbiamo in pugno dopo l’andata in Polonia, regala una ghiotta occasione ai due attaccanti viola. Nonostante il grande vantaggio conseguito è chiaro che la Fiorentina resterà fedele alla sua vocazione offensiva. Praticamente impossibile che Italiano schieri dall’inizio le due punte, idea che non l’ha mai intrigato. Scontato invece che Cabral e Jovic daranno vita ad una staffetta, col serbo che stavolta potrebbe partire titolare”.

“Alle spalle degli attaccanti della Fiorentina, con un gol in meno ci sono Skoras e Ishak proprio del Lech. Quindi Zeqiri e Amdouni del Basilea, possibile prossimo avversario, Cuypers e Orban del Gent. La sfida è aperta, ma anche sul fronte cannonieri la sensazione è che il viola sia il colore dominante. E Cabral e Jovic i due bomber da battere”.