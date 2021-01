Calamai: “Giampaolo e Prandelli avevano la stessa faccia nel dopo partita. Se il tecnico viola non batte il Crotone…”

Sarà una settimana di fuoco per la Fiorentina che dopo la sconfitta di Napoli dovrà rialzarsi a partire da sabato con il match in casa contro il Crotone. Il giornalista Luca Calamai tramite Twitter ha commentato così il momento viola: “Giampaolo e Prandelli avevano la stessa faccia nel dopo partita. Giampaolo giustamente è stato esonerato perché non ha creato un suo Torino ora Prandelli deve battere il Crotone altrimenti anche lui andrebbe in grande difficoltà”.

0 0 vote Article Rating