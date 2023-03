Calamai: “Gonzalez vero fuoriclasse della Fiorentina, erede designato di Di Maria. Ikone fa innamorare ma rischi di mandarlo al diavolo. Firenze aspetta il gioiellino Sottil ed ha ritrovato gli attaccanti”

Il giornalista Luca Calamai ha analizzato il momento della Fiorentina al Brivido Sportivo, soffermandosi anche su vari singoli, in vista della sfida col Sivasspor di giovedì in Conference League.

Ecco il pensiero del giornalista: “Oggi va di gran moda Arturone Cabral col suo fisico da Robocop e il suo fare la guerra con chiunque gli capiti a tiro. C’è poi anche Jovic che non è un mostro di simpatia però è velenoso e geniale quando sente la porta avversaria. La squadra viola temeva di non avere attaccanti ed invece li sta ritrovando entrambi. Però il salto di qualità della squadra di Italiano nasce dalle corsie esterne. La Fiorentina ha ritrovato le ali ed adesso può volare. Finalmente abbiamo ritrovato il talento di Gonzalez; non ce ne vogliano gli altri ma è il vero fuoriclasse della squadra viola, con i suoi dribbling, le sue movenze eleganti ed i colpi geniali. Non a caso è l’erede designato di Di Maria nell’Argentina Campione del Mondo”.

Prosegue Calamai: “Ma anche Ikone pare più a suo agio e continuo. Il francese è uno che non ha mezze misure, o ti fa innamorare o rischi di mandarlo al diavolo quando calcia i palloni in curva. Ma quando è in vena, Ikone ti strega con quell’andatura da pantera. Il suo primo dribbling è una condanna per il difensore avversario e ha visione di gioco per trovare il compagno meglio piazzato. Gli assist, quelli veri, pesano sui bilanci di una partita esattamente come i gol”.

Infine conclude: “Se poi il gioiellino Sottil, riapparso pochi minuti col Milan, diventasse l’arma in più, allora la squadra potrebbe regalare grandi soddisfazioni. Sottil è il talento che Firenze sta aspettando da un paio d’anni. Ora che è finalmente guarito lo aspettiamo a recitare quel ruolo da protagonista che è da sempre nel suo destino. Si attendono conferme dalla sfida di Conference contro il Sivasspor”.