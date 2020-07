Calamai: “Ieri ho visto il nulla. Se Ribery voleva andare, andava via. Kouame mi ha aperto il cuore”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai è intervenuto a Radio Bruno parlando di Ribery: “Se Ribery voleva andare via, andava della Fiorentina e gli diceva vado via. Ha dimostrato che i campioni sono campioni. Poi ho dato tutti zero, perchè è nulla. Ho visto il nulla. Mi è piaciuto Dragowski, Kouame mi ha aperta il cuore. Spero finisca alla svelta questo percorso, non c’è più nulla. Un allenatore che non resta, Chiesa che non resta, non c’è un centravanti. Però ora faccio fatica a parlare di calcio perchè non mi diverte, lo trovo fastidioso. Lo stadio vuoto è qualcosa che non mi appartiene. Su Ribery ci sono rimasto male che qualcuno possa aver trasmesso a qualcun altro che “meno male sono arrivati i ladri in casa”. Ho dato dieci a Commisso perchè chiama Benassi e Ribery. L’attenzione per tutti. Commisso ci parla su un tema diverso”

