Calamai: “Il pareggio con lo Spezia è un segnale preoccupante per la tenuta fisica della Fiorentina. Nico Gonzalez doveva essere un valore aggiunto, e invece…”

Il giornalista Luca Calamai, nel suo editoriale per TMW, ha dato i voti alle squadre e ai giocatori di Serie A: “Alla Fiorentina do 6–, non perché contro lo Spezia abbia mancato la decima vittoria consecutiva ma perché l’1-1 è un piccolo quanto preoccupante segnale sulla tenuta fisica. Nico Gonzalez invece è da 5.5, perché doveva essere un valore aggiunto e invece è mancato”.

E poi su Vlahovic ha aggiunto: “Salvate il soldato Dusan, verrebbe da dire. Fa sorridere che sia scappato dai social per gli insulti dei tifosi bianconeri, perché i social sono un mondo diabolico per certi versi. Pensare che sia così in difficoltà da essere turbato da questo mondo di guerrieri da tastiera dà un’ulteriore testimonianza di quanto sia in difficoltà, lui che non ha mai avuto paura di niente e ama le sfide”.