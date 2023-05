Calamai: “Il percorso di Jovic alla Fiorentina è finito, il problema è che nessuno lo vuole. Il serbo il giocatore della disperazione, anche Kouame meglio di lui”

Luca Calamai a Lady Radio si sofferma su presente e futuro della stagione viola, concentrandosi poi anche su alcune precise situazioni nella rosa della Fiorentina.

Ecco le sue parole: “Quella con la Salernitana sia una delle più pericolose che mancano alla Fiorentina in campionato, ed arriva una settimana prima della sfida col Basilea. Oggi penso servirà testare la squadra che giocherà in Conference League, perchè ci sarà un clima da guerra contro una Salernitana aggressiva. A Napoli sarà invece una festa, con un clima anomalo e falso che non preparerà ad una gara vera come quella europea. Mi dispiace che non si sia Amrabat e schiererei Duncan al suo posto. Per il resto metterei tutti i migliori se possibile. Sottil mi piace più di Ikone e ci lavorerei.

Quindi il giornalista ha dure e chiare parole per Luka Jovic: “E’ la tipica tafazziana logica fiorentina pensare ancora al serbo. Oggi il centravanti titolare della Fiorentina è Cabral, se qualcuno ha anche il solo minimo dubbio su questo, è completamente fuori rotta. Cabral è oggi vitale, parte integrale del rilancio della Fiorentina, fondamentale non solo per i gol ma per la sua presenza nel gioco viola. Jovic è il giocatore della disperazione, quando si deve recuperare a 15’ dalla fine, si prova a metterlo in campo. In questo momento ritengo migliore anche Kouame di Jovic, l’ivoriano sta meglio”.

“Dove sono i segnali di risveglio di Jovic? Perchè ha fatto assist contro una squadra che non c’era? Andatevi a rivedere il primo tempo con la Sampdoria e guardate cosa fa Jovic. Il suo percorso alla Fiorentina è finito, al di là di ciò che possano far passare in maniera pretestuosa i suoi procuratori. Il grande problema tuttavia è che nessuno lo vuole, la Fiorentina ha un contratto oneroso anche per l’anno prossimo. Pensate ci sia la fila per prendere un calciatore che da tre anni non gioca? Gli esperimenti sono finiti, ci sono le finali da giocare e servono quelli veri, che anche nelle difficoltà hanno dimostrato valore. In tanti sono innamorati dell’idea Jovic”.

E infine: “Il finale di stagione lo sogno con la Fiorentina che conquista l’Europa League vincendo un trofeo. Se le cose si allineassero anche sul versante stadio tutto sarebbe apparecchiato per un’ulteriore crescita. La Fiorentina è la netta favorita per la vittoria della Conference League. E’ un anno in cui sembra un po’ che il Dio del calcio ci stia dando una mano. Penso che il Nizza fosse molto più pericoloso del Basilea. Ho visto la gara ed i francesi dovevano onestamente stravincere. Col Nizza sarebbe stata una sfida alla pari per la Fiorentina, col Basilea sulla carta la squadra viola è nettamente favorita. Sembra quasi che le squadre vogliano sparire dal percorso della Fiorentina, come accaduto in Coppa Italia con Napoli e Roma. Quando ci sono questi anni, vanno sfruttati”.