Calamai: “Il West Ham ha una rosa che vale il doppio ma la Fiorentina ha più fame. Vincere la Conference per convincere Commisso ad andare oltre un budget figlio di un bilancio sano”

Nel proprio editoriale per il Brivido Sportivo, il direttore Luca Calamai presenta la finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham.

“Come ricordato dai grandi giornali sportivi italiani ed europei, la Fiorentina detiene un record: è l’unica squadra ad aver raggiunto tutte le finali delle quattro Coppe riconosciute dall’Uefa. Un piccolo primato che va a gonfiare il petto. Ciò testimonia come la società viola sia stata capace nel tempo di conquistare attenzioni internazionali. Alla faccia di chi vorrebbe imprigionarla dentro uno steccato di mediocrità. La Fiorentina vale e nessuno deve dimenticarlo: ora la squadra di Italiano deve cancellare un dato che ci mortifica. Non vinciamo un titolo da 22 anni. Questa Conference League va vinta. Per riprenderci un ruolo che ci spetta, per convincere il presidente Commisso ad andare oltre un budget figlio di un bilancio sano”.

“La Curva Fiesole ha cuore ed idee. Le ultime tre coreografie hanno seguito un filo logico che si somma nel fantastico titolo: “ACF, vinci per noi!”. Non c’è bisogno di aggiungere altro. Abbiamo bisogno di una nuova storia felice da raccontare. Il West Ham lo abbiamo già battuto nella finale dell’Anglo Italiano. Era un altro calcio, noi eravamo quelli ricchi e potenti. Oggi il West Ham ha un parco giocatori che vale più del doppio di quello a disposizione di Italiano, ma noi abbiamo più fame. Più voglia di vincere. Mentre Gonzalez e compagni duelleranno a Praga ci saranno 30.000 tifosi al Franchi a seguire la finale sul maxi-schermo. Anni fa quel popolo celebrò il successo di Batistuta, Rui Costa e Toldo in Coppa Italia. Vogliamo sognare un’altra notte come quella. E finalmente un’altra Coppa da alzare al cielo”.