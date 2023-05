Calamai: “La Fiorentina è ‘stazionaria’ ma ha le carte in regola per potersi regalare un sogno”

Cinque italiane nelle semifinali delle varie competizioni europee, tra le quali, ovviamente, c’è anche la Fiorentina.

Il giornalista di Firenze, Luca Calamai, su TMW Radio spiega in proposito: “Abbiamo fatto bella figura in tutto il mondo con questo derby europeo tra Milan e Inter. Ci guardavano in tantissimi, una sorta di prova del nove. Non saremo belli e affascinanti, ma abbiamo dato prova che il calcio italiano è assolutamente vivo. E non dimentichiamo l’Europa League, anche lì siamo favoriti per arrivare in finale con due italiane, mentre in Conference la Fiorentina può dire tranquillamente la sua”.

E ancora: “La Juventus sta crescendo, sta uscendo fuori dal tunnel e può sicuramente dire la sua nel doppio impegno contro il Siviglia. La Fiorentina è più “stazionaria”, ma ha le carte in regola per potersi regalare un sogno, mentre la Roma ha parecchi problemi specie dal punto di vista degli uomini, ma con uno come Mourinho in panchina la finale si può raggiungere”.