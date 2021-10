Calamai: “La Fiorentina ha commesso due errori nella vicenda Vlahovic. Cosa succederebbe se non accettasse la cessione a gennaio?”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Il mancato rinnovo di Vlahovic con la Fiorentina? Il trend nel calcio è cambiato, i giocatori cercano di andare in scadenza per ottimizzare il guadagno sullo stipendio. Il Milan, tenendo Donnarumma, ha commesso un clamoroso errore bruciando sessanta milioni di euro: lo stesso ragionamento lo faccio sulla vicenda Vlahovic. La Fiorentina ha commesso due errori: non rinnovarlo quando doveva farlo e non acquistare un sostituto in estate”.

Continua così Calamai: “La rottura può portare alla cessione a gennaio, incassando 60-70 milioni e acquistando il sostituto. Ma se i nostri pensieri malevoli sono veri, ovvero che ha già l’accordo con una big, secondo voi Vlahovic accetta di andare via a gennaio? Se la Fiorentina lo tiene e non lo fa giocare, a giugno non incasserà nemmeno quaranta milioni. Mandare il ragazzo in panchina? Non diciamo fesserie, Mbappé ha il contratto in scadenza nel 2022 ma gioca tutte le partite del PSG“.