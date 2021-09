Calamai: “La Fiorentina può puntare all’ottavo posto. Grazie ai soldi di Chiesa e forse quelli di Vlahovic, il prossimo mercato potrà far avvicinare i viola all’Europa”

Il futuro prossimo ma non solo. Tanti i temi toccati dal giornalista Luca Calamai a Radio Bruno: “La partita contro l’Atalanta, oltre ad essere pericolosa, credo sarà anche un po’ confusa a causa del rientro dei nazionali. Se durante la stagione le cose andranno bene, penso che la Fiorentina possa arrivare ottava a non molte distanze dal settimo posto, ultimo piazzamento europeo. Per quanto riguarda l’anno dopo, con i soldi di Chiesa e forse quelli di Vlahovic, si potranno fare delle operazioni che faranno avvicinare la Fiorentina alla zona Europa”.