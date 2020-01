Calamai: “La Juve non investirà certo 70 milioni per Chiesa, anzi la sua valutazione in Italia si ferma più in basso”

Via Twitter il giornalista Luca Calamai si esprime sulla situazione di Federico Chiesa e della sua valutazione, in relazione anche alle intenzioni della Juve:

“La Juve ha investito 45 milioni per Kulusevski quindi di sicuro non ne spenderà 70 per Chiesa. Il valore del gioiello viola oggi si ferma a 50 milioni. Almeno in Italia”.