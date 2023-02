Calamai: “La Serie A è un campionato davvero modesto. Come si fa a mettere Verona-Fiorentina, match con due tifoserie amiche, di lunedì alle 18:30?”

A TMW Radio ha parlato il giornalista fiorentino Luca Calamai, intervenendo sul campionato italiano e sulla partita che si giocherà stasera tra Hellas Verona e Fiorentina. Queste le sue parole: “Intanto un 5 per il campionato modesto di Serie A, che propone valori non altissimi. E c’è discrepanza tra quello che fanno le italiane nelle coppe e quello che fanno in campionato. Dietro al Napoli oggi che c’è? Ci sono squadre che vivono momenti legati alle invenzioni dei singoli.

Nessuna ti resta negli occhi. Il livello non è granchè. Poi anche questa formula spezzatino non dà una mano. Oggi ad esempio una sfida tra tifoserie amiche come Verona-Fiorentina vedrà solo 800 tifosi fiorentini. Complimenti a chi ha scelto questi orari e giorni. Come si fa a mettere il derby di Torino in inverno di sera e di martedì? Chi non è di Torino come fa a venire se il giorno dopo lavora?”