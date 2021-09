Calamai: “La vicenda contrattuale di Vlahovic è strana, misteriosa e a tratti incomprensibile. Ho la sensazione che non rinnoverà”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Luca Calamai ha parlato così a Radio Bruno: “La vicenda contrattuale di Vlahovic è strana, misteriosa e a tratti incomprensibile. A Moena c’era un ottimismo clamoroso, anche lo stesso ragazzo ha sempre pronunciato frasi incoraggianti. Però adesso è tutto fermo. La Fiorentina ha fatto capire di aver fatto tutto il possibile, ha messo sul piatto una cifra davvero importante e congrua al nuovo valore del ragazzo”.

Poi ha continuato: “Però se non firma ed il procuratore non risponde alle chiamate è difficile scorgere elementi positivi. Il problema non sono le commissioni, il problema è che son scappati tutti e non c’è più dialogo. La mia sensazione è che Vlahovic non firmerà il rinnovo”.