Calamai: “L’affare per Berardi è serissimo, a Firenze verrebbe molto volentieri. Con lui la Fiorentina sarebbe in scia delle prime sette”

Si parla di Domenico Berardi a Radio Bruno e Luca Calamai ribadisce l’accensione della trattativa tra Fiorentina e Sassuolo:

“Mi dicono che la cosa è serissima, per un motivo semplice: che Berardi è un personaggio particolare. Sfugge dall’identikit del calciatore tipo, non insegue la vetrina, fa un po’ quello che vuole, quello che lo fa stare bene. Quando fu convocato da Conte, lui arrivò e chiese di tornare in Under 21 e Conte non lo chiamò più. Lui a Firenze ci viene volentierissimo, è una città a sua misura ed è quello che lui cerca. La scelta del terzino non ha impegnato economicamente la Fiorentina quindi questo mi fa pensare che ci sia la voglia di fare un grande colpo in attacco. Un tridente con Berardi, Gonzalez e Vlahovic davanti fa già intravedere più di qualcosa.

Se entra Berardi, la Fiorentina entra nella scia delle 7, non tra le prime 7, ma nella scia. E anche elementi come Vlahovic il passo in avanti e il cambiamento lo vedono, lo notano. Si può invertire così il trend di coloro che vogliono andarsene. Lo stesso Torreira ha scelto la Fiorentina“.