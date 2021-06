Calamai: “L’arrivo di Italiano potrebbe cambiare il destino di Ribery. Adesso la Fiorentina dovrà vendere bene”

La firma de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno Toscana: “Nico Gonzalez? La Fiorentina ha preso il giocatore giusto. Non mi interessa se è stato strapagato, non sono soldi miei. Mi auguro che non sia solo la risposta della società all’addio di Gattuso, ma l’inizio di un percorso che porti a Firenze tre giocatori forti”.

Continua così Calamai: “L’arrivo di Italiano potrebbe cambiare anche il destino di Ribery. Con Gattuso difficilmente sarebbe rimasto, ora invece le possibilità sono aumentate. Adesso bisogna allentare la pressione, la società ora deve vendere e deve farlo bene. Va deciso anche come giocherà il centrocampo, se a due o a tre. L’altra cosa importante è sapere cosa vuole fare Milenkovic: il serbo alla fine potrebbe anche restare senza rinnovare in caso di mancate offerte”.