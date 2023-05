Calamai: “Le parole di Gasperini non mi lasciano indifferente. Vorrei vedere più spesso gesti come quello della Fiorentina a Napoli”

Il giornalista Luca Calamai ha parlato della passerella riservata dalla Fiorentina al Napoli nel suo editoriale a TMW Radio: “E’ stato un bel gesto, il giusto tributo al vincitore. Una cosa che mi piacerebbe vedere più spesso sui campi di calcio, complimenti ai viola”.

E poi, sui cori contro Vlahovic: “Mi concentrerei piuttosto sulle parole di Gasperini. La riflessione che non siano episodi razzisti ma di maleducazione non mi lascia indifferente. Io mi chiedo fino a che punto questi delinquenti sfruttino il razzismo per fare del male a una persona, se si rendono conto oppure se c’è una volontà precisa di colpirli in maniera razzista. L’altro faccia della medaglia però è che Gasperini doveva dire che non voleva razzisti o maleducati alle partite. Vanno isolati questi elementi che fanno certe cose”.