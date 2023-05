Calamai: “L’idea calcistica di Italiano potrebbe sembrare un suicidio tattico contro l’Inter, ma ha conquistato la testa e il cuore dei suoi giocatori”

Il giornalista fiorentino, Luca Calamai, in un articolo scritto per Tuttomercatoweb, sulla finale di mercoledi tra Fiorentina e Inter ha scritto: “La sfida è tra i grandi giocatori dell’Inter e l’idea di calcio di Italiano. Sulla carta sembrerebbe un confronto impari. Non fatevi trarre in inganno dalla sconfitta dei nerazzurri a Napoli. L’Inter ha perso con un uomo in meno per tutto il secondo tempo e con tanti titolari fuori o utilizzati a mezzo servizio. E comunque Lukaku era riuscito a pareggiare in inferiorità numerica”.

E poi: “In finale occhio a Lautaro che vive un momento magico e che potrebbe andare a nozze con la difesa altissima dei viola. Già, l’Inter delle micidiali ripartenze contro la Fiorentina che lascia alle spalle dei difensori praterie. Potrebbe sembrare un suicidio tattico. Ma l’idea calcistica di Italiano ha conquistato la testa e il cuore di una squadra che non ha stelle ma tanti buoni giocatori. Che sfideranno l’Inter sul loro territorio preferito come fecero a San Siro in campionato. Battendo i nerazzurri. Senza avere paura. Anche la Viola ha un argentino tutto genio, Nico Gonzalez. Il suo duello a distanza con Lautaro vale la Coppa”.