Calamai: “Mercato viola da 7+, pesa il mancato arrivo di Berardi. Avrei ceduto Amrabat e Kokorin. La nuova Fiorentina mi piace, ma serve tempo”

La firma de La Gazzetta dello Sport Luca Calamai ha parlato così sulle frequenze di Radio Bruno: “Sono rimasto stupefatto da Vlahovic. Ha sempre espresso la volontà di restare alla Fiorentina Dal mercato mi aspettavo un vice del serbo e magari anche esterno d’attacco. Berardi mi sarebbe piaciuto, e col suo arrivo avrei ceduto Amrabat“.

Voto al mercato? Oggi darei 7+, perchè sulla mia valutazione pesa soprattutto l’assenza di un secondo attaccante. Si poteva cedere Kokorin e prendere un secondo attaccante utile anche per subentrare e sbloccare le partite. Mi sembra che non ci sia stata la volontà di riconoscere un’operazione sbagliata come quella di Kokorin. Si dice che il direttore sportivo più bravo è quello che sbaglia meno”.

Sulle prime due gare della stagione: “Si è vista l’idea di calcio di Italiano, e la sua impronta mi sembra che vada nella direzione giusta.

Infine Calamai ha espresso il suo parere su vari singoli della rosa viola: Berardi? So che era disposto a venire alla Fiorentina, ma il Sassuolo voleva inserire Sottil nella trattativa e perciò tutto si è arenato. Amrabat? Penso che il giocatore volesse andare all’Atalanta. Personalmente vedo altri giocatori più adatti di lui nel ruolo di mezzala nello schieramento tattico di Italiano. Maleh, Duncan e Benassi per esempio si trovo più funzionali. Al si la però del valore dei singoli, credo che la Fiorentina abbia gettato le fondamenta per costruire una bella squadra e un ciclo vincente. Tuttavia serve tempo, non si può passare dal quattordicesimo al quinto posto in una sola stagione”.