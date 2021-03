Calamai: “Prandelli? Le coltellate degli amici fanno male. Si è toccato una persona che vuole bene a Firenze e alla Fiorentina”

La firma de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha parlato delle vicende di casa Fiorentina a Radio Bruno Toscana.

Queste le sue parole: “Prandelli? Le coltellate degli amici fanno male, mi fanno molta rabbia le parole degli allenatori nei giorni scorsi. Quando un tuo collega arriva ad arrendersi perché sta male, nemmeno nel tuo mondo non rispetti? Si è toccato una persona in difficoltà, che vuole bene a Firenze e alla Fiorentina. Ci vogliono le palle per scrivere quella lettera e tutto sommato non è che ha lasciato la squadra all’ultimo posto in classifica. Non è una questione di calcio, ma di stati d’animo. La squadra non era contro Prandelli e questo lo si capisce dalle ultime prestazioni. Il discorso, considerati anche Montella e Iachini, è che semplicemente i giocatori sono scarsi”.