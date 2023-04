Calamai: “Sampdoria avversaria perfetta per rilanciarsi in campionato, che può essere un obiettivo importante”

Nel suo articolo per il Brivido Sportivo, in vista della partita contro la Sampdoria di questa sera, Luca Calamai ha scritto il suo pensiero sul finale di campionato che aspetta la Fiorentina. Queste le sue parole: “Proviamoci. E’ vero, la voglia di alzare un trofeo è forte. Anzi, fortissima. Ma la possibilità, sempre più forte, che la Juventus abbia quantomeno un anno di sospensione dall’Europa, suggerisce di non abbandonare il campionato anzi, di dare più convinti che mai l’assalto all’ottavo posto. Sulla carta la Samp è l’avversaria perfetta per coltivare questa voglia di rilancio dopo la deludente esibizione di domenica scorsa Monza. La squadra di Stankovic ci sta mettendo cuore e orgoglio.

Ma la classifica parla chiaro. I nostri prossimi avversari hanno un piede le Serie B. In più il club doriano sta vivendo un momento terribile con la società che cerca disperatamente un nuovo proprietario per poter evitare il rischio del fallimento. La Fiorentina, tra l’altro, grazie all’ottimo lavoro di ltaliano, ha una rosa ricca di alternative.

La Serie A non è un passaggio fastidioso. Non è più soltanto un modo per prepararsi al meglio a sfide più importanti, i tanti interrogativi che accompagnano il futuro della Juventus (l’Uefa sta pensando a una punizione severa) sono un invito a prendere sul serio le ultime gare. Restare in Europa è fondamentale per il progetto caro al presidente Rocco Commisso.