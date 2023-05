Calamai: “Sottil arrivato in viola sulla scia di Chiesa, con l’etichetta del predestinato e Commisso lo ha blindato. Deve imparare ad essere freddo sotto porta, ma se Ribery aveva riconosciuto il suo talento…”

Nel proprio editoriale su Il Brivido Sportivo, Luca Calamai si è soffermato sulla situazione di Riccardo Sottil.

Ecco le parole del giornalista sull’ala della Fiorentina: “Riccardo Sottil è un progetto importante della Fiorentina. In questa stagione è stato condizionato, anzi frenato, da un brutto infortunio che lo ha costretto a sottoporsi addirittura all’intervento chirurgico. Mesi e mesi in infermeria ma oggi è tornato in campo. Le sue armi migliori, le improvvise accelerazioni palla al piede, per il momento sono ancora un ricordo. Ci vorrà ancora un po’ di tempo per vederlo sprintare come nei momenti migliori. Anche in questa fase però, è stato comunque decisivo grazie al gol segnato contro il Lech Poznan al Franchi”.

E ancora: “Il vero Sottil è arrivato in viola sulla scia di Chiesa, anche lui con l’etichetta di un predestinato. Il presidente Commisso ed i suoi manager lo hanno blindato perchè convinti che possa diventare un attaccante esterno formidabile e perfetto per le idee tattiche di Italiano. Sottil garantisce superiorità numerica con i suoi dribbling ma deve imparare ad essere più freddo in fase conclusiva. A volte, per impeto, sceglie la soluzione sbagliata. Ma la classe c’è, ed è quella che aveva riconosciuto un fenomeno assoluto come Ribery, che lo aveva preso sotto la sua protettrice assieme a Castrovilli. Un altro giocatore tutto talento. Gli artisti del pallone sono una famiglia a parte”.