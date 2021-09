Calamai: “Vlahovic? Il rinnovo va fatto prima che Commisso torni negli Stati Uniti”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Luca Calamai a Radio Bruno Toscana ha parlato così di Dusan Vlahovic: “Il rinnovo contratto va fatto prima che Rocco vada via. La crisi passerà e il prossimo anno ci saranno tante squadre che possono permetterselo. Il pericolo è che si ripeta un caso Chiesa, con il giocatore che si accorda con un altro club e quindi rifiuta qualsiasi altra soluzione, per questo bisogna fare in fretta”.