Calamai: “Vlahovic resterà a Firenze nel prossimo campionato. Commisso deve fare ciò che fece Cecchi Gori con Batistuta”

Il futuro di Dusan Vlahovic è uno dei tanti argomenti che tiene banco in casa viola. Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Luca Calamai ha trattato il tema riguardanti il giovane attaccante serbo attraverso il proprio profilo Twitter: “Vlahovic resterà a Firenze nel prossimo campionato. Commisso non può perderlo a nessun costo. Ma La Fiorentina deve costruire una squadra all’altezza del suo giovane fuoriclasse come fece Cecchi Gori con Batistuta”.