Calamita Ribery: vincere aiuta a vincere, campione porta campione. Scarface determinante anche fuori dal campo

Daniele Pradè e Joe Barone sono già a lavoro per rinforzare la rosa della Fiorentina che verrà. L’arma che i dirigenti viola possono sfoderare ha un nome e un cognome: Franck Ribery. Il francese, con la sua esperienza internazionale, potrebbe essere l’intermediario perfetto per portare a Firenze un altro campione come lui e continuare così a rinvigorire le ambizioni della Fiorentina di Rocco Commisso. Il suggeritore, l’allenatore, il 7 viola lo abbiamo ammirato in più vesti in questa stagione. l’aver vissuto i più grandi palcoscenici europei lo rendono determinante dentro e fuori dal campo di gioco. Non a caso pare che il francese abbia provato a convincere Mario Gotze a seguirlo a Firenze, così come alla Fiorentina è stato accostato il nome di Mario Mandzukic, anche lui ex compagno di Ribery. Ultima suggestione, Olivier Giroud, ben conosciuto dall’asso gigliato che già lo aveva suggerito ai tempi di Monaco.

