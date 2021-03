Calcio e finanza: la situazione attuale per la Fiorentina di Commisso

La stagione dell’ACF Fiorentina 2020-2021 prosegue tra alti e bassi, sia in termini di prestazioni sul campo che quello che concerne i dati relativi al bilancio societario. L’attuale presidente nonché azionista di controllo Rocco Commisso, durante lo scorso giugno 2020, ha versato 67 milioni di euro, per andare a modificare il patrimonio della società, rispetto al dato dell’anno precedente. Tale intervento è stato effettuato attraverso la New ACF Fiorentina, al fine di compensare una incidenza sul patrimonio in perdita e relativamente al disavanzo di fusione legato al riassetto societario. Aspetti di tipo tecnico-finanziario, quindi che sono in linea con le affermazioni di Commisso volte a rilanciare la società e il club della Fiorentina, confermando una piena disponibilità a fornire il necessario supporto finanziario per effettuare investimenti di cui la società aveva bisogno. L’obiettivo programmatico di Mediacom è quello di consolidare e rafforzare la squadra, specialmente in termini di investimenti infrastrutturali.

Le ipotesi per un nuovo impianto sportivo a Firenze

L’ipotesi di un nuovo stadio per la Fiorentina è sempre in piedi. C’è da capire se l’area di Campi che è stata opzionata verrà davvero presa in considerazione per realizzare un nuovo impianto da 40.000 posti, anche se questa strada è stata messa temporaneamente nel congelatore. Intanto il sindaco di Firenze Nardella prosegue sulla strada della ristrutturazione del Franchi e spera che alla fine possa esserci dentro anche il club viola. Una stagione quella della Fiorentina che quindi si gioca su più fronti, come avviene ormai per ogni società sportiva e calcistica professionistica.

L’affare Kappa-Fiorentina

Sempre in termini di sport e finanza è stato importante l’accordo relativo al cambio di sponsor tecnico, visto che la Viola è passata da Le Coq Sportif a Kappa. Kappa è una azienda italiana che opera nel settore dell’abbigliamento sportivo la cui sede principale è quella di Torino. Nel dettaglio il passaggio a questo sponsor tecnico è stato un passo in avanti, con un mercato importante come quello delle squadre di calcio di serie A che ambiscono a ottenere partnership tecniche in grado di sostenere le importanti spese che un club di questo livello comporta.

L’affare Kappa-Fiorentina ha portato nelle casse della società oltre 11 milioni di euro. Tuttavia c’è da dire che sempre restando in tema delle società calcistiche di serie A attualmente sono Juventus, Inter, Roma, Milan e Napoli i club più virtuosi per quel che riguarda gli sponsor tecnici. Kappa, per il campionato di calcio in corso, veste oltre a Fiorentina e Napoli anche il Genoa e la neopromossa Benevento. Tra i marchi che hanno un ruolo importante in termini di sponsor tecnici bisogna citare oltre a Puma, Adidas e Nike, che sono marchi importanti presenti nei cinque maggiori campionati europei, bisogna citare anche le new entry di Zeus e Macron. Tra i top club italiani bisogna però ricordare come a parte la Juventus, con il suo accordo d’esclusiva di Adidas, ci sia quello dell’Inter con Nike, del Milan con Puma e della Roma di Friedkin che indossa le divise Nike. Si tratta di accordi milionari annuali, che di volta in volta vengono ridisegnati in base anche all’esito delle stagioni sportive. In generale il momento per il calcio professionistico di serie A è piuttosto delicato per diverse società che fanno capo a cordate internazionali.

Il ruolo degli sponsor per il calcio professionistico

