Calcio Storico Fiorentino, gli Azzurri conquistano la finalissima: 7-3 ai Bianchi

Pochi minuti fa si è conclusa la prima semifinale del Calcio Storico Fiorentino: questo pomeriggio sul sabbione di Santa Croce si affrontavano i Bianchi di Santo Spirito e gli Azzurri di Santa Croce.

Dopo una partita per larghi tratti equilibrata, e pesantemente condizionata dal nubifragio che nelle ultime ore si è scatenato su Firenze, a trionfare sono gli Azzurri. Il risultato finale è 7-3 per gli Azzurri che adesso attendono la vincente dell’altra finalista, in programma domani tra Verdi e Rossi. ll 24 giugno, per San Giovanni, la finalissima.