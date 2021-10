Calciomercato Fiorentina: I possibili colpi da prima fascia. Ma se Vlahovic resta fino alla fine della stagione c’è anche la soluzione temporanea

Ma quali potrebbero essere gli attaccanti che la Fiorentina proverà ad inserire a gennaio? In prima fascia ci sono, secondo La Nazione, Belotti del Torino, Berardi del Sassuolo, oppure Scamacca (sempre del Sassuolo).

Ci sono poi altre soluzioni, come quella che porta a Borja Mayoral della Roma. Per lui si potrebbe lavorare anche al prestito oneroso con diritto di riscatto, ma allo stesso tempo potrebbe non essere la migliore per chiudere definitivamente la questione attacco. Borja Mayoral potrebbe rivelarsi buono nel caso si decidesse di non far partire Vlahovic a gennaio. In altro caso, la Fiorentina potrebbe puntare con maggiore decisione su altre piste più onerose rispetto allo spagnolo.