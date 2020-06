Calciomercato, l’interesse per Ricci è concreto. Ma c’è un fattore che potrebbe mandare a monte i piani della Fiorentina

In chiave calciomercato, è e resta concreto l’interesse della Fiorentina per il giovane centrocampista italiano dell’Empoli Samuele Ricci. Con 21 partite all’attivo nel campionato cadetto, il talento dell’Italia under 19 è stato una delle rivelazioni dell’ultimo torneo tanto da attirare su di se l’interesse di Milan, Napoli e appunto, Fiorentina. Il Presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi è stato chiaro, “se qualcuno mi chiamasse oggi direi che non ne voglio parlare per non fare del male al ragazzo”. Ma è chiaro che l’interesse di tante società sul giovane Ricci ha fatto lievitare il prezzo dello stesso centrocampista italiano. Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, l’interesse della Fiorentina è concreto nei confronti di Ricci ma nel caso l’Empoli raggiungesse la Serie A attraverso i Play Off, gli azzurri innalzeranno un muro sul proprio talento. Il motivo? Con una stagione in serie A sulle spalle, il prezzo di Ricci potrebbe lievitare ancora.

0 0 vote Article Rating