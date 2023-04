Caldirola: “Dopo l’Inter affrontiamo un’altra grande squadra come la Fiorentina. Vogliamo arrivare più in alto possibile in classifica”

Il difensore del Monza Luca Caldirola ha parlato a Mediaset, anche in vista della partita di domenica contro la Fiorentina: “Incontreremo un’altra grande squadra (dopo l’Inter, ndr), ma noi vogliamo continuare a fare bene e arrivare il più in alto possibile in classifica. L’obiettivo può anche essere il decimo posto, ma dobbiamo pensare partita dopo partita. La prossima è contro la Fiorentina, una squadra veramente forte”.