Calimbay: “Con la neve di Sivas non siamo riusciti a prepararci con le amichevoli. Oggi non mi aspettavo di subire certi gol, abbiamo sofferto le palle inattive. Saiz? Spero sia meglio di questo”

Dopo la sconfitta contro il Karagumruk di Andrea Pirlo, il tecnico del Sivasspor, Riza Calimbay ha analizzato la prima gara dei suoi alla ripresa del campionato dopo la tragedia del terremoto. Alla prossima i turchi saranno ospiti della Fiorentina:

“Dato che a Sivas nevicava, non abbiamo avuto la possibilità di disputare delle amichevoli. Sapevamo che oggi avremmo segnato e lo abbiamo fatto. Abbiamo chiuso bene il primo tempo, ma nel secondo non siamo riusciti a contrastare le palle inattive. La mia squadra non avrebbe dovuto subire certi gol, non me lo aspettavo“.

E sul nuovo acquisto, Saiz, che ha contribuito con un assist: “E’ il tipo di giocatore che cercavamo, un terzino moderno che gioca a tutta fascia, come faceva anche nel Besiktas. È un giocatore utile, ma è appena arrivato. Spero che possa migliorare”.