Çalımbay: “Se riusciamo a giocare le partite contro la Fiorentina con la rosa al completo possiamo vincere”

Agguerrito. L’allenatore del Sivasspor, Rıza Çalımbay, è fiducioso sul fatto che la propria squadra possa fare un figurone nel doppio confronto con la Fiorentina, valevole per gli ottavi di finale della Conference League.

“Se riusciamo a giocare le partite contro la Fiorentina con la rosa al completo – ha detto – possiamo anche vincere. Non se ne parla molto di questo fatto, ma il Sivasspor è andato in Europa per tre stagioni di fila”.

Frasi dette per sottolineare la costanza di rendimento avuta dalla propria squadra nelle ultime stagioni e anche per caricare ambiente e giocatori a pochi giorni da un impegno che è un crocevia per la stagione sia del Sivasspor che dei viola.