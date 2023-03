Çalımbay: “Un’atmosfera da Nazionale per battere la Fiorentina. Dobbiamo regalare un sorriso per far guarire le ferite che ha subito il Paese”

L’allenatore del Sivasspor, Rıza Çalımbay, ha espresso alcune valutazioni sulla partita contro la Fiorentina di Conference League.

“Visto che siamo arrivati ​​fin qui in coppa – ha detto – è normale per noi dover affrontare buone squadre. Abbiamo pescato una delle migliori formazioni presenti nella competizione. Abbiamo guardato le ultime partite che hanno giocato. Ma anche la nostra è una buona squadra. Non esiste un’altra squadra dell’Anatolia che sia andata in Europa per tre anni di fila. Vogliamo fare altre buone cose per la Turchia, per noi, per la nostra comunità, per i nostri tifosi”.

E ancora: “Abbiamo sempre giocato le partite in Europa con un’atmosfera da Nazionale. La nostra divisa è il Sivasspor, ma rappresentiamo il Paese. Abbiamo bisogno di cose che ci facciano sorridere per guarire le ferite nei giorni difficili che abbiamo vissuto (il riferimento è ovviamente al terremoto che ha scosso l’intera nazione ndr)”.