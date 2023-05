Callà: “Abbiamo cercato di adattarci alla Fiorentina e lo rifaremo esattamente”

Nel clamoroso 6-1 subito dal Basilea contro il San Gallo, in panchina non c’era Heiko Vogel, che era in tribuna per squalifica, ma il suo vice Davide Callà, che ha anche parlato della prossima sfida contro la Fiorentina.

“Non è facile gestire l’equilibrio tra campionato e competizioni europee – ha detto Callà – non pensavamo però già alla prossima gara”. Quanto all’impegno in Conference: “Abbiamo cercato di adattarci all’avversario. Lo rifaremo esattamente”.

Intanto però il Basilea rischia seriamente di rimanere fuori dalle coppe, almeno vedendo la classifica attuale del campionato svizzero: “Sappiamo cosa dobbiamo adesso – ha concluso Callà – Affronteremo ogni partita come una finale”.