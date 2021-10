L’esterno Josè Maria Callejon, ex calciatore del Napoli, esprime le sue emozioni prima del fischio d’inizio della partita tra i viola e i partenopei: “Sono stati anni meravigliosi quelli trascorsi a Napoli. Per me è una partita speciale ma in settimana sono stato tranquillo, la gara è importante per me ma anche per la squadra. Siamo in un momento ottimo, affrontiamo la squadra che gioca il miglior calcio ed è la prima in classifica”.

E in conclusione l’ala spagnola aggiunge: “Ci auguriamo di essere all’altezza”.