Callejon: “Mi sono bastati due giorni per accettare il Granada: dopo 21 anni finalmente torno a casa. Durante l’ultimo Fiorentina-Roma…”

Il fresco ex viola José Maria Callejon è stato intervistato da El Larguero a margine del suo ritorno in Spagna, in Segunda Division con il Granada. L’ala sinistra del recente passato della Fiorentina però non ha menzionato più di tanto la sua esperienza a Firenze:

“Ventuno anni lontano da casa, considerando che sono entrato nel Real Madrid a 14 anni, sono tanti. Ero a casa con la mia famiglia, quando il mio rappresentante mi ha chiamato perché il Granada voleva avere un incontro con me. Abbiamo chiacchierato, ci hanno fatto una proposta e dopo due giorni avevamo definito tutto”.

Sulla possibilità di ritirarsi a breve: “Se il fisico me lo consentirà vorrei giocare alti tre o quattro anni. Dopo cosa farò? Ci sto pensando, mi piacerebbe fare qualcosa con mio fratello che gioca per il San Fernando, ma adesso penso a giocare e spero che il ritiro sia il più lontano possibile”.

Sulla sua carriera: “Ho lasciato il Real perché dall’accademia stavano uscendo anche giocatori importanti come Morata e pensavo fosse la cosa migliore. Ho avuto ragione perché gli anni di Napoli sono stati i più belli della mia carriera, abbiamo giocato in Champions e ho fatto cinque partite in Nazionale. Con Mourinho ho un bel rapporto, tre mesi fa abbiamo parlato durante Fiorentina-Roma e ci siamo abbracciati”.