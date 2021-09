Callejon, obiettivo un nuovo contratto con la Fiorentina. Il ruolo di Italiano, il mancato arrivo di Berardi e i messaggini di Sarri

Il suo contratto con la Fiorentina parla chiaro: Josè Callejon a fine stagione sarà libero.

Ma l’obiettivo che si è dato lo spagnolo per quest’anno, si legge su La Nazione, è quello di convincere la Fiorentina a ragionare su un nuovo accordo. Un rinnovo riproporzionato, ovviamente, con al centro un giocatore che a febbraio brinderà ai 35 anni.

Nella testa dell’ex giocatore del Napoli c’è un futuro ancora colorato di viola. Il merito è essenzialmente di Vincenzo Italiano che nonostante la tentazione di aspettarsi dal mercato un nuovo innesto nel reparto, ha saputo riaccendere nell’esterno la fiammella dell’orgoglio e della voglia di esserci.

Al resto ci ha pensato il mercato. L’esterno offensivo in più che portava il cognome di Berardi non è arrivato. Ma Callejon sarebbe anche potuto andarsene: i messaggini di Maurizio Sarri, suo ex punto di riferimento a Napoli, gli facevano capire che nella nuova Lazio di spazio per lui e per la sua rinascita ce ne sarebbe stato. Ma sull’argomento, riporta ancora La Nazione, però si è inserito il tecnico viola che con Callejon ha parlato e ha, di fatto, bloccato tutto.