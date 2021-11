Callejon potrebbe lasciare la Fiorentina a gennaio. Kokorin invece…

Josè Callejon può partire a gennaio. L’esterno offensivo della Fiorentina che sta vivendo una stagione non particolarmente positiva, nonostante le tante chance che gli ha concesso Italiano, potrebbe ritornare in Spagna (notizia rilanciata stamani da La Nazione).

Per quanto riguarda invece Aleksandr Kokorin, altro giocatore in difficoltà, al momento non ci sono soluzioni. Il club viola avrebbe provato a proporlo al Genoa, ricevendo in cambio una risposta negativa. Alternative o proposte, almeno per adesso, non ci sono.