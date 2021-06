Callejon rimandato a… Moena. Ma rispetto a qualche settimana fa le cose potrebbero essere cambiate

Tanti i dubbi intorno alla Fiorentina del prossimo anno. Allenatore a parte, anche diversi giocatori non sono certi della permanenza. Tra questi c’è Jose Maria Callejon, reduce da una stagione tutt’altro che soddisfacente con la maglia viola. Con l’arrivo in viola di Gennaro Gattuso si era ipotizzato un altro anno in viola per lui, visto il passato in comune al Napoli e un modulo di gioco che ben si adattava all’esterno spagnolo.

A oggi Callejon è l’unico vero giocatore di ruolo sulla destra per l’assetto offensivo viola, anche se il neo acquisto Nico Gonzalez si può adattare esterno destro alto. Il suo futuro torna a essere incerto, con l’interesse della Lazio di Sarri che potrebbe essere l’ago della bilancia di una prossima stagione, quella di Callejon, che potrebbe essere lontano da Firenze dopo solo un anno.