Callejon va da Sarri? La Fiorentina vuole quattro milioni. E c’è anche Orsolini

L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha bisogno di un esterno offensivo per completare la propria squadra. E in questo caso la strade del club biancoceleste e quelle della Fiorentina si incrociano.

Questo perché il tecnico, secondo La Gazzetta dello Sport, ha detto il proprio placet sui nomi di Orsolini del Bologna e Callejon della Fiorentina.

Orsolini è valutato 15 milioni di euro dai rossoblu. La Fiorentina di milioni ne vuole invece 4 per Callejon, vero e proprio pupillo di Sarri ai tempi di Napoli, ma per il quale la Lazio, si legge sempre sulla ‘rosea’, non vorrebbe però spendere più di 2 milioni.