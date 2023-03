Callum Wilson scherza sulla Coppa della Fiorentina: “Conference League? Ci gioca gente che un minuto prima lavora al pub”

Il giocatore del Newcastle, Callum Wilson, non è un fan della Conference League. Nel corso di una diretta di un podcast britannico insieme all’attaccante degli hammers Michail Antonio, Wilson ha detto la sua sulla competizione che vede la Fiorentina ai quarti di finale.

Scherzando insieme all’amico e connazionale, Wilson ha sminuito i risultati del West Ham (sempre vincente in Conference nonostante il terzultimo posto in Premier) e di Antonio (autore di una doppietta contro il Larnaca): ”Contro di loro ne avrei fatti 5. Giocate contro gente che un minuto prima lavora al pub, e la sera viene a giocare a calcio e affronta il West Ham”. Delicatissimo (detto, tra l’altro, da un calciatore che non gioca le Coppe europee).