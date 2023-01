Per quanto riguarda il futuro alla Fiorentina di Sofyan Amrabat, dopo una serie di interessamenti durante e dopo il suo splendido Mondiale (specie quello del Liverpool, che nonostante l’investimento su Gakpo resta più che vigile sul marocchino) sembra tornata una calma apparente che tuttavia potrebbe essere guastata nel caso in cui l’Atletico Madrid decidesse di lanciare l’assalto per lui (dalla Spagna sono sicuri: l’ex Verona è nella lista di Simeone per gennaio).

Una prospettiva che, forse ancor più che per Gonzalez, Commisso è deciso a evitare e non è un caso che nei prossimi giorni il presidente inizierà a discutere con il mediano il rinnovo di contratto fino al 2027. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.