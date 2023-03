Cambiare aria comporta spesso delle difficoltà: per Zurkowski e Maleh sono stati mesi complicati, anche fuori da Firenze

Nell’ultimo mercato invernale, la Fiorentina ha eseguito dei tagli al personale in un centrocampo molto affollato, ma con pochi elementi effettivamente utili e utilizzati. A lasciare Firenze sono stati due ragazzi le cui cessioni hanno suscitato più di qualche perplessità. In entrambi i casi si parla di centrocampisti relativamente giovani, sicuramente promettenti, ma che hanno raccolto solo una manciata di minuti con la squadra gigliata nella prima parte di stagione. Purtroppo per Szymon Zurkowski e Youssef Maleh, rispettivamente scelti da Spezia e Lecce come rinforzi, la situazione non è migliorata chissà quanto.

Per quanto riguarda il polacco, la sua storia in viola è finita ancor prima di (ri)cominciare e non è stato difficile percepirlo. Zurkowski ha ‘puntato i piedi’ per tornare a Empoli, sia nell’ultima estate che a gennaio, ma non è stato accontentato. Nei suoi pochi mesi alla Fiorentina, due spezzoni in campionato e due apparizioni in Conference League, scendendo in campo da titolare solamente una volta. Poi è arrivato lo Spezia, dove l’ambientamento è stato subito complicato da un problema fisico. Ora il classe ‘97 si sta pian piano ritagliando il suo spazio; quantomeno, ha giocato le ultime tre partite.

A livello di risultati, forse, va peggio a Maleh. Che ha trovato sicuramente più minutaggio in quel di Lecce, nonostante due match saltati per una distorsione alla caviglia, ma che non sta certo brillando in questo periodo di adattamento alla nuova realtà salentina. Il che è lecito e comprensibile, considerata anche la strana prima parte dell’annata con la maglia viola. Dopo aver giocato le prime nove partite della stagione sotto la guida di Italiano, l’ex Venezia è sparito dai radar, relegato progressivamente nelle retrovie delle gerarchie. Fino a cambiare meta nel mercato invernale, cosa che per ora non gli ha portato i risultati sperati.