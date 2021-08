Cambio di nazionale in vista per Maleh? Il centrocampista viola è stato inserito tra i pre convocati del Marocco

Fino a oggi il centrocampista della Fiorentina Youssef Maleh aveva sempre vestito la maglia della Nazionale italiana. Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com però, il giovane classe 1998 è stato inserito nella lista dei pre convocati per le prossime partite del Marocco, che dal 2 settembre sarà impegnato nelle qualificazioni per il Mondiale 2022. Maleh ha infatti il doppio passaporto e potrebbe rientrare tra i convocati della nazionale africana. Tra qualche ora dovrebbe uscire la lista definitiva, con il centrocampista viola che potrebbe vestire per la prima volta la casacca del Marocco.